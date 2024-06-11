Названы минимальные расходы на свадьбу в России

В России подорожали свадьбы. Минимальный набор для двоих, необходимый для празднования этого события, обойдется в 55 тысяч рублей, сообщает "Газета.Ru", ссылаясь на данные аналитиков.

Основными категориями товаров, которые растут в цене перед началом свадебного сезона, традиционно становятся ювелирные украшения, праздничная одежда и обувь.

Так, в мае-июне число онлайн-заказов ювелирных изделий увеличилось на 83% в сравнению с показателями, которые были зафиксированы в этот же период в прошлом году. При этом оборот платежей в данной категории увеличился вдвое, а количество покупателей выросло на 11%. Средняя стоимость покупки составила 6 382 рубля. Данная сумма на 35% превысила прошлогоднюю цену.

При этом обручальные кольца в апреле-мае 2024 года покупали, уточняют аналитики, на 10% чаще, чем в это же время 2023 года. Средняя стоимость одного из главных атрибутов свадебного торжества увеличилась на 5% и составила 8 740 рублей.

При этом количество онлайн-покупок одежды для мужчин и женщин в начале свадебного сезона увеличилось на 41% в сравнении с прошлым годом. Оборот платежей при этом вырос на 23%, но покупателей при этом оказалось на 3% меньше. Средняя стоимость покупки опустилась на 13% и фиксируется в районе 10 111 рублей.

Так, с 1 апреля по 31 мая россиянки стали чаще покупать свадебные платья. Число таких покупок выросло на 2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. При этом средняя стоимость платья составляет 26 710 рублей. Таким образом, свадебный наряд для невесты за год подорожал на 5%. Количество покупок мужских костюмов для свадьбы в течение этого же времени выросло на 8%. На этом фоне средний чек увеличился на 5%, до 7 510 рублей.

Увеличилось и количество онлайн-покупок обуви, прибавив за год 80%. В данной категории вдвое вырос оборот, при этом количество покупателей прибавило 72% по сравнению с прошлым показателем. Средняя стоимость покупки в этом сегменте увеличилась на 18%, приблизившись к 7 198 рублям.

Также аналитики обратили внимание, что в начале свадебного сезона–2024 россияне начали чаще, чем в прошлом году, бронировать рестораны и гостиницы. За период, прошедший с 1 мая по 1 июня, количество броней в ресторанах в режиме онлайн увеличилось втрое в сравнении с этим же временным промежутком прошлого года. Оборот в данной категории вырос втрое, а число посетителей увеличилось в 2,5 раза. Средний чек опустился на 5% и зафиксировался на отметке 2 448 рублей. Специалисты полагают, что россияне чаще бронируют места в ресторанах, которые обладают небольшим средним чеком.

При этом в последние годы среди россиян возрастает популярность свадеб на двоих, где присутствуют только сами молодожены. На этом фоне в ресторанах страны растет количество оплат при постепенно снижающемся среднем чеке.

Кроме того, многие новобрачные более активно, чем в прошлом году, планируют свадебные путешествия. За период с 1 мая по 1 июня оборот платежей за пакетные туры увеличился на 30%, а число оплаченных путевок прибавило 6%. Вырос и средний чек, который увеличился на 23 и зафиксировался на отметке 48 241 рублей.

При этом количество интернет-бронирований в гостиницах в течение этого же времени увеличилось на 97%. Оборот платежей вырос в 2,5 раза, а количество плательщиков прибавило 92%. При этом средний чек зафиксировался на уровне 13 823 рубля, превысив прошлогодний показатель на 43%.

Букет невесты в 2024 году покупают на 1% реже, но его средняя стоимость при этом выросла на 8%, до 2 910 рублей.

Наиболее популярным напитком для празднования стало шампанское. Однако в апреле и мае его покупали на 6% меньше, чем год назад. Средний чек вырос на 13% и составил 459 рублей.

Таким образом, средняя цена на минимальный свадебный набор для торжества двоих молодоженов, в который включены свадебные наряды, два обручальных кольца, букет невесты и бутылка шампанского, оказался равен 55 069 рублей. Данная сумма на 5% превысила прошлогодний показатель. Аналитики подчеркнули, что такие результаты исследований свидетельствуют о том, что минимальные расходы на свадьбу растут медленнее годовой инфляции, которая, в соответствии с данными Минэкономики РФ, фиксируется на уровне 8,17%.

При этом для организации полноценного праздника с тамадой, фотографом, декоратором, стилистом, визажистом, а также арендой ресторана и покупкой колец в 2024 году россиянам придется в среднем заплатить 109,3 тысячи рублей. Данная сумма оказалась на 4% ниже, чем в 2023 году, сообщает Life.ru.

Больше всех за свадебное торжество придется заплатить жителям Санкт-Петербурга и Ленобласти. Там минимальная сумма пышного праздника составляет в среднем 141 273 рубля. Второе место в рейтинге высоких цен на свадьбу с суммой 141 070 рублей заняли Москва и Подмосковье, а третьим из самых дорогих регионов стала Казань, где за красивую свадьбу нужно будет заплатить 131 292 рубля.

При это дешевле всего свадьбу удастся сыграть в Челябинске (80 610 рублей), Уфе (83 144 рубля) и Краснодаре (89 312 рублей).

Ранее сообщалось, что первые в 2024 году летние свадебные церемонии состоялись на станции столичного метрополитена "Маяковская" в рамках проекта "Новые адреса счастья". Там брак уже заключили четыре пары, запланированы еще 12 церемоний. Специально для молодоженов на станцию приезжают два поезда – "Номерной" и новейший "Москва-2024", – в вагонах которых проводится фотосессия.