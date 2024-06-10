Правительство РФ примет меры, чтобы индексация пенсий работающим пенсионерам возобновилась с 1 февраля 2025 года. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Москва24

«С 1 февраля следующего года будет возобновлена индексация пенсий работающим гражданам. Сегодня их свыше 7 млн 800 тыс. человек, и такие люди обладают солидным опытом, навыками, востребованы на рынке», - отметил Мишустин. ТАСС

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в Соцфонде хватит денег на индексацию пенсий работающим пенсионерам. RT на русском