В ОП РФ обсудили предлагаемые меры по совершенствованию налоговой системы

Внесение изменений в Налоговый кодекс РФ направлены на обеспечение сбалансированности бюджета в перспективе до 2030 года. Об этом во время общественной экспертизы закона о внесении изменений в Налоговый кодекс, которая прошла на площадке Общественной палаты РФ, рассказал статс-секретарь — замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.

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По его словам, при определении налоговых изменений правительство старалось обеспечить справедливый уровень налогообложения и долгосрочность, а также сбалансированность бюджета. Таким образом, в первую очередь изменения коснутся НДФЛ.

«Предлагается усилить прогрессивную шкалу НДФЛ. Напомню, сейчас у нас двухступенчатая шкала НДФЛ: до пяти млн применяется ставка 13%, свыше пяти млн — 15%. В эту шкалу предлагается добавить ступени: до 2,4 млн рублей предлагается сохранить ставку 13%; от 2,4 до пяти Млн рублей — 15%; от пяти до 20 млн рублей предлагается сделать ставку 18%, от 20 до 50 млн рублей — 20%, свыше 50 млн рублей — 22%», — пояснил он.



Сазанов уточнил, что для семей с детьми, среднедушевой доход которых ниже полутора прожиточных минимумов по соответствующему субъекту, предусмотреть выплату по итогам года, которая будет равна семи процентам НДФЛ, уплаченным работающими членами такой семьи. Кроме того, проиндексируют стандартные налоговые вычеты на второго и третьего ребенка.

Как отметил председатель «Деловой России» Алексей Репик, изменения налоговой системы продиктованы запросами общества и бизнеса.

«Наша налоговая система должна давать ответы на тот запрос общества, который реализовался в данных указах. Решение не расширять, например, использование долговых инструментов для достижения этих целей — это один из ключевых элементов сбалансированности, и он обеспечит ситуацию, когда мы не будем инвестировать, т. е. содержать, реализовывать свои текущие цели за счет будущего», — сказал он.



По мнению гендиректора «Платформы для работы с сообщениями предпринимателей», члена СПЧ Элины Сидоренко, законопроект восполняет серьезные ниши в правовом регулировании работы и в налогообложении бизнеса.

Как подчеркнул Сазанов, все замечания и предложения будут рассмотрены и обсуждены в правительстве, а окончательная редакция текста закона станет более сбалансированной и понятной.