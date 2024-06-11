Стал известен минимальный бюджет на свадьбу

В текущем году минимальным бюджетом на свадьбу в России является сумма в 55 тыс. рублей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные аналитиков кошелька «ЮMoney» и аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

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Аналитики зафиксировали рост количества свадебных платьев с 1 апреля по 31 мая — на 2% в сравнении с периодом прошлого года. Средний чек составил 26 710 рублей (+5% к уровню прошлого года). Число покупок мужских костюмов для свадьбы за тот же период продемонстрировало рост на 8%, а средний чек увеличился на 5%, до 7510 рублей.

«Покупок букетов невесты в этом году стало на 1% меньше, а средний чек вырос на 8%, до 2910 рублей. Шампанское в апреле и мае покупали на 6% меньше, чем год назад, средний чек увеличился на 13% и составил 459 рублей. Обручальные кольца приобретали на 10% чаще, а средний чек такой покупки вырос на 5% и составил 8740 рублей», - пишет издание.



Ранее сообщалось, что семейные сделки начали набирать популярность в России. Особенно часто таким образом страхуют риски жители Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области, Краснодарского края и Татарстана.