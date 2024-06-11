ГД РФ одобрила законопроект об упрощении внесудебного банкротства граждан

Законопроект, предполагающий упрощение процедуры банкротства россиян, был одобрен Госдумой в первом чтении.

Госдума России приняла в первом чтении законопроект об упрощении внесудебного банкротства граждан и уточнении части правил для исключения ошибочных отказов в процедуре.

Согласно документу, размещенному на официальном сайте правовых актов, обмен данными между оператором Единого федерального реестра сведений о банкротстве (ЕФРСБ) с органами власти будет проводиться с помощью системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Россияне, которые воспользуются ей, смогут получить справки о своем имущественном и финансовом положении, не приходя никуда лично.

Предложения, которые одобрила ГД нужны, чтобы помочь дальнейшему переходу на электронное взаимодействие граждан и государственных органов при получении справок.