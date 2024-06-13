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Россиянам назвали требуемый доход для покупки машины в кредит

Рекомендованный доход заемщика, расплачивающегося по автокредиту, должен составлять почти 117 тысяч рублей (116,8 тысячи). Такую сумму назвали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ), на выводы которого ссылается «Российская газета». Сумма, требуемая для обслуживания этого вида займов, выросла за год почти на 15 процентов.

Россиянам назвали требуемый доход для покупки машины в кредит
© Lenta.ru

В начале весны 2023 года рекомендованный доход составлял 102 тысячи рублей. В конце того же года обслуживание займа, выданного на покупку автомобиля, подорожало до 121,2 тысячи рублей, но за первые три месяца 2024 года подешевело на 3,6 процента.

В НБКИ подчеркнули, что при подсчете рекомендованного дохода нужно учитывать показатели кредитной ставки, а также срок и суммы ежемесячного платежа автокредитов, выданных российскими банками в течение месяца. Ежемесячный платеж при этом не должен превышать 30 процентов от рекомендованного дохода.

По данным бюро, в 2017-2019 годах для оптимального обслуживания автозайма следовало было зарабатывать от 60 до 80 тысяч.

Кроме того, в НБКИ подчеркнули, что данный вид кредитования в России растет высокими темпами. Рост задолженности дошел до 53 процентов год к году. На долю кредитов, по которым люди платят больше половины их доходов, пришелся 61 процент выдач в I квартале 2024 года. В аналогичные периоды 2022 и 2023 годов этот показатель был равен 44 и 50 процентов соответственно.

С начала 2023 года жители РФ набрали автокредитов больше чем на 1,4 триллиона рублей. В ноябре прошлого года средняя сумма такого займа достигала почти 1,3 миллиона рублей. Эксперты объяснили происходящее реализацией отложенного спроса и подорожанием машин.

Специалисты полагают, что при покупке автомобиля, автокредит намного выгоднее, чем потребительский заем, ставка по которому будет на 5-7 процентов выше. Кроме того, при оформлении автокредита транспортное средство поступает в залог банку, что сводит к минимуму риски финансовой организации потерять деньги. Это, в свою очередь, сказывается и на величине ставки.

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