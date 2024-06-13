В России вырос средний чек на такси

Аналитики выяснили, что в России средний чек за поездки на такси составил 498 рублей в апреле — мае 2024 года, это на 9% больше, чем за такой же период 2023-го.

А в Москве средний чек достиг 792 рублей, прибавив за год 10%, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу аналитического ресурса «Чек Индекс».

Кроме того, по стране число поездок на такси выросло на 2% за год, а по Москве — на 5%.

Эксперты объясняют такую динамику возросшим туристическим трафиком в крупных городах.

Ранее сообщалось, что в период с 29 апреля по 12 мая чаще обычного посещали рестораны, кафе и развлекательные мероприятия, а также чаще оплачивали такси.