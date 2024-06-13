Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий в беседе с «Московским комсомольцем» рассказал, как изменится жизнь россиян после введения американской стороной новых рестрикций.

Напомним, что власти США приняли решение о введении санкции в отношении Мосбиржи и Национального клирингового центра (НКЦ) (посредник для проведения валютных операций на площадке). Рестрикции также коснулись Национального расчетного депозитария (НРД). Позднее стало известно, что с 13 июня больше не будут проводить торги долларами и евро на Мосбирже.

Осадчий прокомментировал ситуацию. Он назвал меры «сильным ударом по нашему финансовому рынку». Эксперт отметил, что для определения официальных курсов доллара США и евро к рублю Банк России будет использовать банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов.

Специалист ожидает активизацию внебиржевой торговли долларами и евро. По его словам, основной удар этих санкций придется по рынку безналичных долларов и евро.

«Наличный рынок продолжит функционировать в том же режиме. Но цена продажи этих недружественных валют в обменниках уже подпрыгнула вверх», - заявил собеседник.



Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин рекомендует россиянам спокойно отнестись к текущей ситуации. Он привел сообщение ЦБ, в котором говорится, что все средства в долларах США и евро на счетах и вкладах граждан и компаний остаются сохранными.