Экономист заявил о риске потери долларов на депозитах

Все безналичные доллары – на счетах и депозитах – россияне могут потерять на фоне санкций США против Мосбиржи, предупредил член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев. В дальнейшем останутся только наличные доллары, покупать можно будет у банков-экспортеров, рассказал он в беседе с 360.ru.

Все доллары в безналичном виде, по сути, находятся в США, пояснил экономист. В качестве примера он привел российские валютные счета, которые отражают находящиеся на счетах в банке США средства.

«Если там все закрывается, зеркалу отражать будет нечего. Эти деньги могут быть потеряны навсегда», — объяснил он.



Торговля валютой будет проходить в банках-экспортерах, которые продолжат совершать сделки с долларами и евро. Причем это касается только тех финансовых организаций, которых не затронули санкции, а таких становится все меньше, отметил Лосев. В будущем, по его мнению, рестрикции могут ужесточиться, есть вероятность закрытия еще большего числа корреспондентских счетов.

Аналитик рассказал о вычислении курса доллара

В целом же на банковском секторе санкции не сильно отразятся, так как биржевые торги – это только российская особенность, считает эксперт.

«В большинстве стран, в том числе и развитых, валютный рынок — это рынок межбанковский, внебиржевой, — пояснил он. — И объемы ежедневные там могут достигать миллионов долларов, это никого не смущает».



Напомним, с сегодняшнего дня Мосбиржа прекратила торги долларом и евро из-за санкций США. В Центробанке сообщили, что покупка и продажа валют через российские банки будет продолжаться, средства в долларах и евро остаются сохранными.