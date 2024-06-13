Желающим срочно купить доллары и евро дали совет

Причин для паники по поводу покупки валюты нет никаких, заметил в интервью «Газете.Ru» финансовый эксперт Алексей Кричевский.

По его мнению, граждане России в ближайшее время «сметут массу наличности», как то было во все первые дни кризисов 2014 и 2020 годов. Вместе с тем, заметил он, нет причин для необдуманных действий.

«Фундаментальных причин для паники нет никаких. А выстроить схему с зарубежными счетами и картами за пару дней просто не получится физически», — отметил эксперт.



Кричевский заметил, что следует «переждать шторм», а если действительно есть срочность — занять доллары, евро у друзей, пообещав отдать тоже в валюте.

В том случае, подчеркнул аналитик, если валюта нужна остро, то необходимо идти и покупать.

Напомним, что в среду, 12 июня, Мосбиржа и Национальный клиринговый центр попали под блокирующие санкции США.

В связи с этим, Банк России 13 июня начал публиковать курсы валют на основе данных отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке.