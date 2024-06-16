Некоторые россияне смогут меньше платить за ЖКХ

Доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Моисеев рассказал, что с 1 июля некоторые категории россиян смогут меньше платить за ЖКХ, так как будут освобождены от банковских комиссий. Об этом сообщает агентство «Прайм».

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Речь идет о пенсионерах, инвалидах, ветеранах боевых действий, гражданах старше 18 лет, входящих в состав многодетной семьи, а также о членах семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий.

Эксперты рассказали, как сэкономить на оплате ЖКХ

Юрист напомнил, что в апреле 2024 года Правительство приняло распоряжение №1059-р, которое определяет перечень льготников. Моисеев указал, что данные категории россиян также будут освобождены от уплаты пеней при несвоевременном внесении платы.

Ранее эксперт по экономике ЖКХ Сергей Репетюк сообщил, что россиянам нельзя отказаться от связанных с содержанием дома платежей, но можно сэкономить на некоторых ЖКУ. По словам специалиста, расходы во многом зависят от поведения и потребительских привычек самих людей.