Назван способ, как получить больше отпускных при увольнении
Вторая половина месяца – наиболее благоприятное время для увольнения с точки зрения выгоды. Благодаря такому решению сотрудник получит больше отпускных, заявил адвокат Алексей Козаков «Российской газете».
Отмечается, что при расчете числа неиспользованных дней отпуска расчетный период округляется до целых месяцев. Неполный месяц округляется в большую сторону, если сотрудник проработал до увольнения больше половины месяца. В меньшую он округляется, если работник проработал менее половины месяца. Так, работнику, отработавшему пять с половиной месяцев, полагается компенсация отпускных за шесть месяцев, а отработавшему пять месяцев и десять дней — за пять месяцев, подчеркнул специалист.
Проработавшим на одном месте больше 11 месяцев, но не менее года, начислят компенсацию за полный год, отметил юрист. Компенсация за год полагается в том случае, если организация ликвидирована. При этом сотрудник должен проработать там больше пяти с половиной месяцев, но менее года.
Ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) заявил, что в Госдуму внесут законопроект, который должен запретить выплачивать зарплату работнику ниже уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ) после вычета НДФЛ.