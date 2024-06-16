Россиян предупредили о новой схеме мошенников с цифровым рублем

Мошенники придумали новую схему, связанную с цифровым рублем, предупредил Банка России, в которых утверждают, что наличные и безналичные рубли стали «устаревшим форматом», и их нужно обменять на цифровую валюту.

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«Для этого необходимо перевести деньги на некий спецсчет, и желательно срочно. Если не поступить так, как говорят аферисты, то деньги на банковской карте человека просто "сгорят"», — говорится в публикации.



В МВД напомнили, что цифровой рубль не отменяет наличные и безналичные деньги, а предложения обменять денежные средства или перевести их на «безопасный счет» могут поступать только от злоумышленников.

Ранее Центр цифровой экспертизы Роскачества сообщил, что в период отпусков мошенники изобретают новые схемы для обмана россиян при продаже авиабилетов. Существуют и другие способы, к которым прибегают мошенники, чтобы обмануть россиян. Один из них — фишинговые сайты.