Назван главный подвох игры с мемной криптовалютой Hamster Kombat

Игра под названием Hamster Kombat быстро набирает популярность в Сети. Ее основной отличительной чертой является возможность заработать деньги, как уверяют разработчики, просто нажимая на экран своего смартфона. Российские аналитики рассказали о главной опасности этой игры.

«Человек всегда ищет легких денег, халява привлекает. А уж тем более современных детей. Многие из них заточены на материальные блага», – цитирует «КП» слова психолога Натальи Малышевой.



Hamster Kombat представляет собой кликер, доступный через мессенджер Telegram. В игре игрокам предлагается превратить хомяка в гендиректора успешной компании, кликая на монетку и приобретая карточки для улучшения. Разработчики в будущем обещают провести «листинг», разместив виртуальные монеты игры на криптовалютных биржах, что позволит пользователям обменивать заработанные в игре «богатства» на реальные деньги.

Криптовалютный аналитик Влад Мартынов считает, что цена мемных криптовалют, подобных той, что связана с Hamster Kombat, зависит от интереса к ним на рынке. Однако, как правило, такие криптовалюты стоят недорого из-за отсутствия реальной поддержки бизнесом, в отличие от более серьезных проектов.

«Такие криптовалюты, как от создателей «Хомяка», относят к когорте мемных – шуточных. Их на бирже много. Есть названная в честь Дональда Трампа, пород собак корги и сиба-ину», – заявил эксперт.



Маркетолог Валерия Павлова призывает остерегаться возможных рисков для цифровой безопасности, учитывая многомиллионную базу пользователей, привлеченных игрой и готовых к эксплуатации в дальнейших проектах или продаже другим компаниям.

«Создатели собрали многомиллионную базу людей, которые ищут легкий способ обогатиться и готовы поверить, что кто-то за их стучания по экрану готов заплатить», – подчеркнула аналитик.



Психолог Наталья Малышева сравнивает подобные явления с эпизодами стихийного интереса, предупреждая, что популярность Hamster Kombat может быстро угаснуть, как только игроки осознают, что игра не приносит реальных денег.