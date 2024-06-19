В России зафиксирован резкий рост полной стоимости кредитов

В ряде крупных банков, таких как «Альфа-банк», «Росбанк», «Московский кредитный банк» (МКБ), «Газпромбанк» и банк «Зенит», верхний предел полной стоимости потребительских кредитов (ПСК) достигает 57–60% и выше.

Об этом сообщают «Ведомости».

«ЦБ отменил ограничение по этому показателю до 1 июля», – говорится в публикации.



ПСК включает все расходы заемщика на обслуживание займа, включая комиссии и страховые взносы, помимо основной процентной ставки.

В настоящее время многие банки демонстрируют более высокий уровень ПСК по сравнению с кризисным 2022 годом, когда этот показатель достигал 45%. Тогда ключевая ставка была на уровне 20% с марта до начала апреля, а затем составляла 17% до начала мая. С декабря 2023 года ключевая ставка удерживается на уровне 16%.

По информации издания, рост значений ПСК может быть обусловлен изменением методики расчета, введенной в конце января. Теперь при определении полной стоимости кредита учитываются все обязательные расходы заемщика. Центральный банк в марте отметил, что новые методики расчета ПСК могут привести к росту этого показателя, хотя фактические расходы заемщиков могут остаться неизменными, так как ранее они могли включать скрытые комиссии.

В связи с этими изменениями Центральный банк в марте продлил льготы, введенные год назад, и не применял ограничения по ПСК для потребительских кредитов во втором квартале. Решение о продлении или отмене этой меры на третий квартал Центробанк пока не объявлял.

Ранее сообщалось, что крупные банки в России начали приостанавливать прием новых заявок на льготную ипотеку. Госпрограмма закончится 1 июля.