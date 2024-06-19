Эксперты предупредили о романтическом мошенничестве с криптовалютой

Одним из самых популярных видов мошенничества с участием криптовалют на текущий момент являются так называемые романтические аферы. Как пояснили «Газете.Ru» в занимающейся оценкой безопасности цифровых активов компании ШАРД злоумышленники находят своих жертв в социальных сетях и мессенджерах, используя чужие фотографии и аккаунты. Они устанавливают доверительные отношения с жертвами, затягивая их в любовные связи, а после обманом выманивают их криптоактивы.

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Через некоторое время после знакомства мошенники предлагают жертвам участвовать в инвестиционном проекте с криптовалютой. Они убеждают жертв вложить небольшие суммы, а затем манипулируют ими, чтобы они вложили все больше средств. Криптовалютный проект может быть специально созданным мошенническим приложением или просто отдельным сайтом, платформой или мобильным приложением.

Жертвами такого рода мошенничества становятся часто одинокие люди, но это не обязательно. Мошенники хорошо читают состояние собеседников и могут понять, что даже если человек в браке, он может быть обижен на своего партнера. Получив эту информацию, они бьют в «больное место», ежедневно уделяя внимание.

Мошенники часто подчеркивают безопасность переводов и предлагают ни с кем не обсуждать эту тему. Они могут проводить тщательный инструктаж жертвы относительно общения с сотрудниками банка, чтобы избежать подозрений в совершении сомнительных операций.

Для повышения доверия мошенники несколько раз позволяют жертве вывести криптовалютные средства на ее биржевой аккаунт и даже на банковские карты. Но после такого вывода ставки обычно повышаются, и мошенники создают «окно возможностей» вложения средств на пустом месте.

Финал романтического мошенничества обычно печальный: жертва начинает сомневаться в порядочности своего партнера и понимает, что стала объектом мошенничества. К тому времени, как жертва осознает ситуацию, она может потерять значительные суммы денег.