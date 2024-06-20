В России вырастет стоимость биометрического загранпаспорта

Начиная с 1 июля пошлина на биометрический загранпаспорт вырастет с 5000 до 6000 рублей. Новость об этом сообщила руководитель направления «Народный фронт. Аналитика» Ольга Позднякова, отметив, что в силу вступает закон, предусматривающий индексацию госпошлин на 20%.

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«Например, не изменились пошлины за бумажный загранпаспорт взрослых и детей, а также за паспорт моряка. Выросла цена на паспорт с электронным носителем информации для детей (с 2500 до 3000 рублей), взрослых (с 5000 до 6000 рублей)», - цитирует Позднякову РИА Новости.



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Также она отметила, что увеличены пошлины за выдачу проездного документа беженца иностранцам или лицам без гражданства (с 350 до 420 рублей), на визу на въезд в Россию (с 1000 до 1200 рублей), на визу для многократного пересечения границы России (с 1600 до 1920 рублей).

Помимо этого подросла пошлина за выдачу вида на жительство иностранному гражданину или лицу без гражданства - с 5000 до 6000 рублей. Выросла и регистрация такого гражданина по месту жительства в РФ – до 420 рублей (было 350).

Ранее "Свободная Пресса" сообщала о том, что в МВД прокомментировали информацию о массовых ошибках в загранпаспортах.