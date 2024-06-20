В России изменят условие выдачи кредитных карт

В России с июля ожидается ужесточение требований по выдаче потребительских кредитов. Нововведения коснутся и кредитных каникул, заявила аналитик Банки.ру Эряния Бочкина.

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Ужесточение предполагает применение банками и микрофинансовыми организациями повышенных коэффициентов риска по займам клиентов со средней и высокой долговой нагрузкой. Под новые меры подпадут и кредитные карты, подчеркнула специалист.

Так, у заемщиков, у которых общая сумма выплат по имеющимся займам превышает 80% от ежемесячного дохода, не будет возможности прибегнуть к оформлению новых кредиток или повышению лимитов по открытым ранее. По словам Бочкиной, если долговая нагрузка не позволит оформить кредитку после 1 июля, сделать это можно сейчас, а активировать карту, когда возникнет необходимость.

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Ранее сообщалось, что, по данным Frank AG, в России наблюдается ускорение роста розничного кредитования по итогам первого квартала 2024 года — с 2 до 3,7% к уровню октября — декабря 2023 года. В апреле объем выданных ипотечных кредитов продемонстрировал рост на 4,2% к уровню марта, а кредитов наличными — на 2,2%.