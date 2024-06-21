Исаев разъяснил вопрос об индексации пенсий

Недополученная за восемь лет пенсия работающим пожилым россиянам не пропадает, сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Андрея Исаева.

По словам парламентария, ее восстановят, когда пенсионер выйдет на заслуженный отдых. Так парламентарий прокомментировал проект об индексации пенсий работающим пенсионерам.

Как указал Исаев, пенсии такой категории граждан будут индексировать с максимально положенной суммы. С 2025 года пенсии им будут повышать дважды в год — с 1 февраля на уровень инфляции и с 1 апреля на уровень роста заработной платы.

Проект закона об индексации пенсий работающим пенсионерам внесен в Госдуму 20 июня. Глава государства Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума предложил возобновить индексацию пенсий работающих пенсионеров с 2025 года. Президент указал, что ресурсы на это есть.