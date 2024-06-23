Россиянам рассказали, в каких случаях отпуск можно компенсировать деньгами

Полностью компенсировать деньгами работнику отпуск работодатель может только при увольнении, рассказали «РГ» эксперты. В некоторых случаях может быть компенсирована часть отпуска в период работы, но только та, которая превышает 28 календарных дней.

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Например, при ненормированном рабочем дне, работник имеет право на три дополнительных дня к отпуску, говорит эксперт по труду и заработной плате Контур.Школы Юлия Бусыгина. Вот эти дни по желанию работника можно компенсировать деньгами, пояснила она. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению работника может быть заменена тем же военнослужащим, педагогам, медработникам, научным сотрудникам, спасателям, работникам Крайнего Севера.

Однако, есть исключения, отмечает Бусыгина. Так, запрещено компенсировать деньгами дополнительные отпуска за работу во вредных или опасных условиях труда, беременным женщинам и работникам младше 18 лет.

Гарантированные трудовым законодательством 28 дней отпуска нельзя заменить деньгами и в том случае, если они остались неиспользованными с позапрошлого года, подчеркнула кандидат экономических наук, доцент кафедры бухгалтерского учета, аудита и налогообложения Государственного университета управления Елена Шаповал. При этом она подчеркнула, что трудовой кодекс запрещает не предоставлять работникам отпуск в течение двух лет подряд. "Задолженность по отпускам за несколько лет — это нарушение трудового законодательства. За это трудовая инспекция может оштрафовать организацию — на сумму до 50 тысяч рублей, ее руководителя - на сумму в размере до 5 тысяч рублей", - уточнила эксперт.

А вот компенсация отпуска при увольнении - это обязанность работодателя, обратила внимание ведущий менеджер по подбору персонала компании "РосКо - Консалтинг и аудит" Ольга Борисова. Несмотря на то, что право на отпуск возникает через полгода после трудоустройства, сотруднику выплатят компенсацию за отпуск даже, если он отработал меньше этого срока, говорит она. По ее словам, компенсацию при увольнении за неиспользованный отпуск выплачивают всем, даже несовершеннолетним работникам и сотрудникам в декретном отпуске. Кроме того, правило распространяется на расчеты по ежегодному дополнительному отпуску работников, занятых на вредных производствах. "Согласно Конституционному суду, трудовое законодательство не содержит ограничений на период реализации права на получение компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении", - заключила Борисова.

По ее словам, при увольнении сотрудникам компенсируют неиспользованные отпуска за весь период работы. Перечислить компенсацию работодатели обязаны в день расторжения трудового договора. При отсутствии увольняющегося на рабочем месте — на следующие сутки после направления сотрудником требования в адрес работодателя.

Директор по персоналу ППК "Технониколь" Елена Ясинецкая заметила, что компенсацию за основной отпуск и любые дополнительные отпуска, в том числе за ненормированный рабочий день и за вредные условия труда, считают одинаково: за каждый неиспользованный день отпуска платят средний дневной заработок. Среднедневной заработок считают так же, как для отпускных. За расчетный период принимаются 12 календарных месяцев перед увольнением. Месяц увольнения входит в расчетный период при увольнении в последний день месяца. Исключение - компенсация по трудовым договорам сроком до двух месяцев и на сезонные работы. По ним расчетный период будет зависеть от количества отработанных дней.