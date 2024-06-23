Раскрыты нюансы увеличения пенсий работающим пенсионерам в 2025 году

С 2025 года пенсии работающих пенсионеров в России будут индексироваться. Законопроект об этом уже внесен в Госдуму, сообщает «Российская газета».

Что касается пропущенных индексаций, которые работающие пенсионеры не получают с 2016 года, то здесь предполагается довольно сложный механизм.

Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов заявил, что для того, чтобы расплатиться за все годы индексации (а это коэффициент суммарной индексации 1,79), бюджету придется потратить около 780-890 млрд рублей. Пенсии работающим пожилым россиянам в следующем году будут приводиться к среднему размеру пенсии по итогам 2024 года.

«Например, пенсионер вышел на пенсию в 2016 году, и ему была назначена пенсия на уровне средней для того года пенсии - 15 444 рубля. Все годы вплоть до 2025 года он ее и получал. Вот эту сумму и будут индексировать на величину инфляции», — сказал эксперт.



Член думского комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин указал, что в 2025 году правила индексации будут унифицированы как для работающих, так и для неработающих пенсионеров. Рост пенсии при одинаковом стаже будет идентичным для обеих категорий граждан, а добавка к пенсии за период с 2016 по 2024 год будет начислена работающим пенсионерам после завершения их трудовой деятельности.

В 2025 году пенсии работающих пенсионеров будут проиндексированы, учитывая индексацию 2024 года, в 2026 году — учитывая индексации 2025 и 2026 годов, а в 2027 году - с учетом индексаций 2025, 2026 и 2027 годов. Для определения размера прибавки в следующем году будет приниматься во внимание выплата, которая включает все предыдущие индексации, охватывая период с 2016 по 2024 год.

В 2024 году завершится переходный период, в течение которого пенсии индексировались ежегодно с 1 января, с учетом фактической инфляции, но не менее чем на тысячу рублей.

Управляющий партнер компании «Русяев и партнеры», юрист Илья Русяев подчеркнул, что повышения пенсий работающим пенсионерам будут накапливаться - в 2026 году пенсия будет учитывать повышения за два года - 2025 и 2026, а в 2027 году уже за три года - 2025, 2026 и 2027.

Эти изменения направлены на то, чтобы сделать пенсионную систему более справедливой и мотивировать пенсионеров продолжать работать, если они того желают, без ущерба для их пенсионного обеспечения.