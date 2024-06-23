Доцент напомнила о повышении платы за ЖКУ

Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Наталья Казанцева напомнила, что с 1 июля плату за жилищно-коммунальные услуги проиндексируют в среднем на 10%.

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Она отметила, что повышения не было полтора года и без дальнейшей индексации при существующем уровне инфляции, износе основных фондов и нехватке инвестиций было бы затруднительным дальнейшее развитие коммунальной отрасли.

Казанцева, которую цитирует "Прайм", объяснила, что повышение тарифов будет неравномерным по отдельным видам ресурсов и по регионам: где-то оно составит чуть более 4%, а где-то может достигать 15%.

В частности, по словам экономиста, в большинстве регионов, где преобладают жилые объекты, не имеющие полного обеспечения всеми видами коммунальных услуг, повышение тарифов будет более ощутимым по электроэнергии и газоснабжению.

В то же время Казанцева не исключила, что заметное повышение тарифов в 2024 году сменится снижением в последующие годы в пределах 4-5%.

Из прогноза социально-экономического развития на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов, подготовленного Минэкономразвития, следует, что индексация платы граждан за коммунальные услуги в 2024 году составит 9,8%. В 2025 году индексация платы граждан за услуги ЖКХ запланирована на уровне 5,7%, в 2026 году - 4%.

Напомним, тарифы для населения за услуги ЖКХ не повышались с 1 декабря 2022 года.

При этом ранее сообщалось, что со следующего месяца сразу несколько категорий россиян будут меньше платить за жилищно-коммунальные услуги, поскольку их освободят от банковских комиссий.