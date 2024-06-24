Матвиенко предложила увеличить пособие по беременности уволенным женщинам

Сенаторы совместно с Минтрудом подготовили поправки, которыми предлагается установить размер пособий по беременности и родам женщинам, уволенным из ликвидируемой организации до выхода в декрет, на уровне прожиточного минимума. Об этом 24 июня заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече руководства палаты регионов с председателем Правительства России Михаилом Мишустиным и членами кабмина.

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«Такое пособие после банкротства компании составляет порядка 900 рублей в месяц. Это гораздо меньше, чем должна получать женщина, которая работала и платила взносы в процессе своей трудовой деятельности. Ну и конечно это никакая не поддержка», — пояснила свою позицию Матвиенко.



Она сообщила, что совместно с Минтрудом сенаторы подготовили поправки, устраняющие эту несправедливость.

«Предлагаем увеличить размер пособия по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией, до уровня величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в регионе проживания», — заявила Матвиенко, обратившись к Мишустину с просьбой поддержать это предложение.



С 1 января 2024 года размер федерального прожиточного минимума на душу населения составляет 15 453 руб. в месяц. А в следующем году, согласно постановлению Правительства от 12 июня 2024 года, его размер увеличится более чем на три тысячи рублей.

Спикер поблагодарила Михаила Мишустина и членов кабинета министров «за внимательное отношение к предложениям Совета Федерации».