В России упростили получение субсидий на оплату коммуналки

Правительство России упростило предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (ЖКУ). Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Правом на льготу обладают граждане, у которых ежемесячно на оплату ЖКУ уходит больше определенной доли дохода. Каждый регион устанавливает эту норму самостоятельно.

"Для получения такой субсидии гражданам будет достаточно подать электронное заявление через личный кабинет на портале госуслуг. Основная часть документов будет запрашиваться госорганами через систему межведомственного электронного взаимодействия", - сообщается на сайте кабмина.



Новый порядок не отменяет возможность при желании обратиться за назначением льготы в органы социальной защиты или МФЦ. Но теперь люди быстрее смогут получать необходимую помощь.