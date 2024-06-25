Россиянам назвали некомфортный для покупки курс доллара и евро

Психологическая отметка в 90 или 100 рублей за доллар или евро может послужить чертой, после которой россияне перестанут покупать наличную валюту, сообщает «Прайм» со ссылкой на доцента кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Дениса Перепелицу.

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По его словам, данная планка очень условна. Курс валют может быть различным в зависимости от экономической ситуации и финансовых ожиданий. Обычно более высокий курс считается барьером для покупки иностранной валюты, например, выше 100 рублей за доллар или 90 рублей за евро может стать такой планкой.

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Количество желающих сильно уменьшится, в качестве средства сбережения слишком дорогие доллары и евро приобретать не будут. При этом внебиржевое курсообразование дает больший, чем раньше, разброс цифр в обменных пунктах. Иногда их курс может коррелировать с установленным ЦБ России, но также может иметь некоторые различия из-за комиссий, спроса и предложения, других факторов, влияющих на цену валюты.

Эксперт отметил, что прогнозирование курса доллара и евро - сложная задача, поскольку это зависит от множества переменных, таких как экономическая политика государства, внешние факторы, политическая нестабильность.