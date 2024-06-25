ВТБ выяснил стоимость свадеб в 2024 году

Согласно исследованию, проведённому ВТБ и банком Открытие, 28% россиян полагают, что организация свадьбы в 2024 году обойдётся в сумму от 300 до 500 тысяч рублей. Ещё 23% уверены, что расходы составят от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, а 6% считают, что потребуется более 1 миллиона рублей.

Каждый четвертый россиянин уверен, что свадьба должна быть роскошной и запоминающейся на всю жизнь. Наибольшее количество сторонников такого подхода проживает на юге страны, а меньше всего — в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Треть респондентов не поддерживают идею пышных свадеб, а 44% относятся к этому вопросу нейтрально.

Согласно мнению 9% опрошенных, для проведения свадьбы достаточно 100 тысяч рублей. 14% считают, что потребуется от 100 до 200 тысяч рублей, а 19% — от 200 до 300 тысяч рублей.

Если средств на свадьбу не хватает, большинство россиян (87%) считают, что помогут родители. Из них 22% положительно относятся к идее родительской поддержки, особенно на Северном Кавказе (34%), а 65% нейтральны и считают, что родители могут частично помочь по своему желанию.

За последние четыре года число сторонников родительского финансирования свадеб увеличилось на 4%. Количество тех, кто считает, что свадьба должна оплачиваться только молодожёнами, уменьшилось с 18% до 14%.

Большинство опрошенных (68%) предпочитают самостоятельно организовать свадьбу, даже если это потребует отсрочки или сокращения затрат. В этом году только 15% респондентов считают нормальным брать кредит на свадьбу, тогда как четыре года назад этого мнения придерживались 26%.