Голикова рассказала о минимальном увеличении пенсии после индексации

Средний минимальный рост пенсий после индексации достигнет порядка 1,3 тыс. рублей. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе пленарного заседания Госдумы, передает ТАСС.

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Сегодня в первом чтении в стране рассмотрят законопроект о возобновлении приостановленной с 2016 года индексации пенсий работающим пенсионерам. Голикова напомнила о том, что у каждого человека пенсионное обеспечение индивидуальное, в зависимости от стажа.

«Поскольку мы индексируем пенсию с 1 февраля, начнем по накопленной базе, то естественно от этой накопленной базы у него и пойдет увеличение по тем индексам, которые сложатся», - подчеркнула вице-премьер РФ.



Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что пенсии работающих пенсионеров с 2025 года будут проиндексированы, ресурсы для этого в России есть. Глава государства поручил рассмотреть соответствующий законопроект в весеннюю сессию Госдумы.