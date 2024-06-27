Как узнать, сколько заработано на старость

Майский опрос компании "Авито" показал, что размером будущей пенсии интересуются 54 процента работающих россиян, но 38 процентов опрошенных не знают, как ее рассчитать. Специалисты СФР рассказали, как это сделать самым простым способом и впоследствии контролировать формирование своих пенсионных прав на индивидуальном лицевом счете (ИЛС).

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Где искать ответы на вопросы

Многие думают, что рассчитать свою пенсию способны только профессионалы. Но делать это самостоятельно вовсе не обязательно - на портале Социального фонда России (СФР) есть пенсионный калькулятор, который поможет спрогнозировать размер будущей пенсии. Расчет также помогут сделать в клиентской службе Соцфонда и в МФЦ.

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Полученный результат лучше проверить по выписке из индивидуального лицевого счета в СФР. В документе будут перечислены все места работы, уровень зарплаты и размер страховых взносов с нее. Важно убедиться, что нигде нет ошибок, сведения указаны верно, общий стаж, продолжительность работы и зарплата соответствуют действительности. При формировании пенсии также учитываются нестраховые периоды - служба в армии, уход за ребенком или нетрудоспособным взрослым и другие.

Для назначения страховой пенсии необходимо соблюдение минимальных требований

Выписку из ИЛС можно заказать на портале "Госуслуги", в клиентских службах Соцфонда и МФЦ. О сформированных пенсионных правах также можно узнать из рассылки от фонда. "Раз в три года через портал "Госуслуги" мужчинам старше 45 лет и женщинам старше 40 лет направляется уведомление, - сообщили "РГ" в СФР. - В нем указывается уже сформированный страховой стаж, индивидуальный пенсионный коэффициент и предполагаемый размер страховой пенсии по старости. В 2023 году так было проинформировано почти 2,5 миллиона человек".

О чем расскажет выписка

На страницах выписки из ИЛС зафиксированы пять параметров, влияющих на оформление страховой пенсии:

- Страховой стаж. Это период, в течение которого человек официально трудился у всех работодателей. Время работы по каждому месту не только отражено в трудовой книжке, но и учтено Соцфондом России.

- Трудовое вознаграждение. Это сумма зарплат, гонораров и других официальных выплат за работу, выполненную в разные годы.

- Страховые взносы. Это отчисления с зарплаты в систему обязательного пенсионного страхования, которые работодатели в России делают с 1991 года.

- Индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК). Это показатель, который рассчитывается исходя из объема страховых взносов, перечисленных за работника. Чем больше взносы, тем выше ИПК и вместе с ним пенсия.

- Нестраховые периоды. Это те отрезки жизненного пути, которые дают право на увеличение ИПК, даже если в это время человек не работал. К ним относится срочная служба в армии, получение пособия по безработице, уход за детьми до 1,5 лет и пожилыми людьми старше 80 лет.

Кроме того, страховую пенсию может дополнять накопительная. Изучив ИЛС, будущий пенсионер может узнать:

- есть у него накопления в системе обязательного пенсионного страхования или нет;

- у какого страховщика его накопления формируются и какая управляющая компания их инвестирует;

- какая сумма за все годы поступила на накопления и как сильно она выросла в результате инвестирования.

В выписке из ИЛС подробно описана трудовая деятельность от советских лет до сегодняшних дней. Но информация за разные десятилетия представлена с разной степенью детализации. Это связано с тем, что пенсионные права граждан в СССР и в первые постсоветские годы формировались на основе законодательства, отличного от сегодняшнего. Действующая пенсионная формула была введена с 1 января 2015 года. Поэтому, например, ИПК за предшествующий период показан в общем виде. Но уже последующие 10 лет выписка со счета отражает с подробностями, позволяющими увидеть, как влияли на рост индивидуального коэффициента страховые отчисления на каждом месте работы.

Важный нюанс: для назначения страховой пенсии необходимо соблюдение минимальных требований. По закону страховая пенсия по старости назначается гражданам, достигшим пенсионного возраста, или тем, у кого есть право на досрочное назначение. При этом минимальный страховой стаж должен составлять 15 лет. Минимальный ИПК в 2024 году должен равняться 28,2, а с 2025 года он будет повышен до 30.

Если минимальные требования не выполнены и нет права на страховую пенсию по старости, то Соцфонд назначит социальную пенсию. Право на нее наступает на 5 лет позже страховой: у женщин - с 65 лет, у мужчин - с 70 лет.

Как анализировать данные

Первое, на что следует смотреть - достигнуты ли минимумы по страховому стажу и ИПК. И если нет, то надо оценить, как сильно они могут вырасти в будущем. "Один год трудовой деятельности с уплатой страховых взносов дает возможность приобрести до десяти дополнительных ИПК, - объясняют в СФР. -А если этого окажется недостаточно, можно сформировать дополнительный стаж и индивидуальный пенсионный коэффициент, сделав в Соцфонд добровольный страховой взнос".

Второе - необходимо проверить сведения о работе до 2002 года. Данные за тот период переносились из трудовых книжек на ИЛС вручную. И могли возникнуть ошибки - например, опечатки в датах начала или окончания работы у отдельных работодателей.

Третье - следует убедиться, что записи ИЛС в полном объеме включают нестраховые периоды и особые условия труда. Последнее актуально для тех, кто работал на вредном производстве или в экстремальных условиях, что позволяет выйти на заслуженный отдых досрочно.

И принципиально важно проверить, какую долю от заработка составляют страховые взносы, полученные Соцфондом. Они должны составлять 16 процентов от суммы, которая заработана за конкретный период у конкретного работодателя.

У будущих пенсионеров, которые начали трудиться раньше 2002 года, часть пенсионных прав сформировалась на основе действовавшего в то время законодательства. У них учитывается соотношение личного заработка и среднего заработка по стране. Для расчета берутся или данные за любые пять лет подряд с советских времен, или данные за 2000-2001 годы. Последний вариант предпочтительнее, так как заработок за это время отражен в ИЛС и его не нужно подтверждать документами. Но достаточно ли он высок? Это можно понять путем несложных арифметических действий.

Сначала нужно определить собственную среднемесячную зарплату, сложив выплаты за 2000-2001 годы и разделив их на 24. Затем получившуюся сумму следует разделить на среднемесячную зарплату по стране, равнявшуюся в тот период 1494,5 рубля. Если в результате деления получится 1,2 или больше - все нормально. Значит, в 2000-2001 годах личный заработок достигал максимального уровня, учитываемого обычно при назначении пенсии. А вот если расчет дал значение ниже, есть смысл собрать документы о заработках в предшествующие годы. Возможно, в какой-то пятилетний период отношение личной и среднестатистической зарплаты было более выгодным.

При этом расчеты могут показать, что фактический стаж и ИПК, отраженный в выписке с индивидуального счета, немного меньше реального. Это связано с тем, что ИЛС обновляется по мере поступления отчетов работодателей. Информацию о зарплатах и страховых взносах они обязаны передавать в СФР ежеквартально, сведения о стаже работников - ежегодно, не позднее 25 января. Еще какое-то время уходит на то, чтобы свежие данные обработать. Поэтому их фиксация в выписке из ИЛС запаздывает.

"Например, актуальные сведения об ИПК на конец второго квартала могут появиться на лицевом счете в августе, а сведения о стаже на 31 декабря отразятся в феврале, - пояснили в Соцфонде. - Поэтому, если срочно нужны точные данные на текущий момент, нужно заказать у своего работодателя справку о доходах с начала календарного года и обратиться в клиентский офис СФР для уточнения данных по свежей справке".



Как устранить ошибки

Чтобы исправить некорректные записи, нужно прежде всего собрать документы с точными данными. Например, подтвердить сведения о работе можно с помощью трудовой книжки, а при ее отсутствии - с помощью архивной справки, трудового договора или зарплатной ведомости.

Дальше порядок действий зависит о того, на каком этапе трудовой деятельности обнаружились пробелы и искаженные данные. "Если ошибки касаются сегодняшней работы, нужно обратиться к текущему работодателю и попросить его направить в СФР отчет с корректными данными, - рассказали "РГ" в Социальном фонде. - Во всех остальных случаях следует обращаться непосредственно в СФР. Заявление о внесении корректировок можно лично подать в офисе фонда или дистанционно через портал госуслуг. В соответствующем обращении нужно указать верные данные и важно приложить к нему подтверждающий документ".

Бывает также, что работодатель намеренно сообщает в СФР заниженные суммы зарплат. Частные коммерческие организации и предприниматели прибегают к этому, чтобы сэкономить на страховых взносах. В итоге происходит занижение ИПК, на который имеют право работники. Но добиться от работодателя подачи честной отчетности вполне возможно, отмечает юрист Гильдии российских адвокатов Руфия Галеева.

"Для начала постарайтесь собрать документы, подтверждающие фактическую зарплату, - советует Руфия Галеева. -Это могут быть трудовой договор, если в нем указаны реальные суммы, или платежная ведомость с подписями. Это могут быть аудио-, видеозаписи или свидетельства коллег. Затем обратитесь к работодателю. Предложите ему обелить зарплату. Если тот откажется, подайте жалобы в гострудинспекцию, ФНС, прокуратуру, при необходимости - иск в суд. Обращение о нарушении своих прав подтвердите выпиской из ИЛС и документами о фактическом размере зарплаты".



По словам юриста, последствия для работодателя могут быть очень серьезными. За грубое нарушение норм бухучета, в результате чего страховые взносы уплачиваются не в полном размере, должностные лица наказываются административным штрафом в размере до 20 тысяч рублей. А за уклонение от уплаты страховых взносов руководители организаций и индивидуальные предприниматели несут уголовную ответственность. В зависимости от размера недоплаченных взносов дело может закончиться штрафом, принудительными работами, арестом и даже лишением свободы.