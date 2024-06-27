Доля льготных программ в выдачах ипотеки стала рекордной

В прошлом месяце на госпрограммы пришлось 75% всех выдач ипотеки, что стало историческим максимумом. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

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В сравнении с апрелем доля займов с господдержкой продемонстрировала рост на 6 п.п. Годом ранее значение было на уровне 50%. В бюро отметили, что в общей сложности в мае банки выдали жилищных займов на 536 млрд рублей, из которых 401 млрд пришелся именно на госпрограммы.

В сравнении с предыдущим месяцем объем выдач увеличился на 19%. Число оформленных ипотечных кредитов росло на 16%. Рост показывает и средний срок ипотеки. В мае он достиг 281 месяца (23 года и 5 месяцев), а по льготным займам — 310 месяцев (25 лет 10 месяцев). Подчеркивается, что наблюдаемая динамика также является рекордной с точки зрения роста.

Эксперт по недвижимости Юлия Позаченюк заявила в беседе с «Аргументами и Фактами», что подавать заявки на ипотеку во все банки сразу не следует из-за роста риска отказа в выдаче кредита. Это, в свою очередь, может негативным образом отразиться на кредитной истории, отметила она.