ЦБ предупредил пенсионеров об опасной уловке мошенников

Мошенники стали предлагать пожилым россиянам пересчитать пенсию из-за неучтенного трудового стажа. О такой схеме обмана Банк России рассказал в Telegram совместно с Социальным фондом.

Как работает схема:

Злоумышленники звонят пожилым россиянам и представляются работниками Социального фонда России (СФР).

Гражданину сообщают, что размер текущей пенсии можно увеличить из-за якобы обнаруженного неучтенного трудового стажа.

Если пенсионер верит, его приглашают на «консультацию» в Многофункциональный центр или отделение СФР — причем адрес называют реальный.

Для записи на прием мошенники просят сказать данные паспорта, СНИЛС, ИНН и озвучить код из смс.

«На самом деле эти данные нужны мошенникам для доступа к учетной записи человека на Госуслугах. Заполучив доступ к ней, они могут беспрепятственно оформить на жертву кредиты или займы», — предупреждают в ЦБ.



Регулятор рекомендует соблюдать правила безопасности:

Не разговаривайте с незнакомцами. В ЦБ отмечают, что настоящие сотрудники государственных служб, в том числе Социального фонда России, не звонят по подобным вопросам.Никому и никогда не сообщайте личные данные, реквизиты банковских карт, СМС-коды, логины и пароли от своих аккаунтов.По любому социальному вопросу можно самостоятельно позвонить в единый контактный-центр СФР по телефону 8-800-10-000-01, либо обратиться в ближайшее отделение фонда.

«Дайте код из СМС»: какие фразы используют мошенники, из каких стран звонят

«Объясните близким старшего возраста, что чаще всего незнакомцы, которые по телефону говорят о деньгах — это мошенники. Все вопросы, связанные с деньгами, лучше обсуждать в спокойной обстановке в семье», — советуют в Банке России.



Правила безопасности в Сети помогут защититься от мошенников, а банковский вклад под высокий процент поможет спасти накопления от инфляции и получить доход.

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