Задолжавшим россиянам станет проще погасить кредиты

С 1 июля изменится порядок погашения задолженности перед банками для россиян, оказавшихся в сложной финансовой ситуации. Также со следующего месяца приставы будут обязаны прекращать исполнительное производство по выплаченным долгам в максимально короткий срок. Кроме того, банкам предписали оперативно решать проблемы клиентов и ограничили выдачу новых кредитов и без того закредитованным заемщикам.

Выбраться из долговой ямы

С 1 июля вступят в силу поправки в закон «О потребительском кредите (займе)», которые меняют порядок погашения задолженности. Платежи по кредиту в первую очередь пойдут на погашение пропущенных взносов, затем на плановый платеж и только потом на штрафы и пени. Ранее банки и микрофинансовые организации закрывали сначала просроченный долг и неустойку и лишь затем сумму основного долга. Часто средств на очередной платеж по графику уже не хватало, заемщику снова набегали штрафы и пени, в итоге «тело» долга не уменьшалось, а платежи становились выше. Новый порядок списания распространяется только на договоры, заключенные с 1 июля 2024 года.

Когда поправки обсуждали в Госдуме еще в 2018 году, депутат прошлого созыва Алексей Изотов подчеркнул, что в документе главное — невозможность изменения очередности.

«Ни каким-либо соглашением, ни кредитным договором ни заемщик, ни кредитор не смогут это поменять, то есть данные изменения в первую очередь защищают интересы лиц, не обладающих высокой финансовой грамотностью, которые имеют невысокий уровень доходов: именно они, как правило, выходят на просроченные платежи», — добавил он.



Защита от необоснованных взысканий

Срок завершения исполнительного производства о взыскании долгов, если есть бесспорные основания для его окончания или прекращения, сократят с двух месяцев до трех дней.

«Документ направлен на защиту прав граждан — участников исполнительного производства и, в частности, тех, которые, будучи должниками, исполнили свои обязательства в соответствии с судебным решением», — рассказал глава Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Ранее сроки принятия решения об окончании исполнительного производства не были закреплены законодательно, и люди могли находиться в статусе должника еще длительное время. С них могли продолжать удерживать доход, запрещать выезд из страны и распоряжаться своим имуществом.

Отвечать на все обращения

С 1 июля банки будут обязаны отвечать на поступающие в их адрес обращения граждан и юридических лиц с жалобами на нарушение прав, свобод и законных интересов. И не просто отвечать, а делать это быстро — в течение 15 рабочих дней. Если понадобится запросить дополнительные документы, срок на ответ увеличится максимум до 25 рабочих дней.

Если банк, МФО, страховая, брокерская или другая финансовая организация на жалобу не ответят или ответят не по существу, человек сможет направить претензию уже в Центробанк. Он проведет проверку, и, если обнаружит, что компания не соблюдает условия договора или еще как-то нарушает права клиента, регулятор обяжет ее исправить ситуацию.

Как пояснял ранее соавтор этих поправок, глава финансового комитета Госдумы Анатолий Аксаков, новый порядок будет «стимулировать финорганизации к добросовестному и надлежащему исполнению обязанностей по рассмотрению обращений и позволит оперативно решать проблемы потребителей».

Новая преграда для закредитованных

Банк России установил более строгие ограничения на кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой. С 1 июля банки и микрофинансовые организации начнут еще серьезнее оценивать финансовое положение клиентов. Это снизит вероятность невозврата денег для финансовых организаций, а для людей — риск оказаться в долговой яме.

Прежде чем идти за новым кредитом, заемщик может сам посчитать свой показатель долговой нагрузки. Если он окажется больше 50 процентов, то есть если ежемесячные расходы по всем кредитам превышают половину доходов, то шанс получить новый заем будет невелик.

Чтобы ограничить закредитованность населения, ЦБ еще с прошлого года начал вводить ограничения по необеспеченным займам для кредитных и микрофинансовых организаций.