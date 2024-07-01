В европейской стране ввели шестидневную рабочую неделю

Шестидневную рабочую неделю ввели в Греции. Гражданам обещают дополнительную денежную компенсацию за переработку. Однако многие работники по закону не смогут отказаться от нового графика.

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«Изменения направлены на решение проблемы производительности труда, вызванной безработицей и сокращением численности населения, из‑за чего многие работники вынуждены трудиться сверх положенного времени без дополнительной компенсации», – сообщает Business Insider.



Нововведения затронут сотрудников ряда частных отраслей, в том числе розничной торговли, сельского хозяйства и некоторых сфер услуг. Изменения также коснутся предприятий, которые предоставляют круглосуточные услуги.

С 1 июля работники будут получать на 40% больше за дополнительные часы работы. Кроме того, теперь разрешено работать и у другого работодателя по пять часов ежедневно одновременно с работой на полную ставку продолжительностью восемь часов.

Ранее в Доминикане начался эксперимент по переходу на четырехдневную рабочую неделю. Это первая страна в Карибском регионе, которая стала стимулировать компании переходить на новый график работы.