Квартплата повышается, а банковские комиссии отменяются

В России тарифы на коммунальные услуги повышаются с 1 июля, сообщает «Российская газета».

До этого они не изменялись с момента внепланового повышения в конце 2022 года. Максимальное подорожание коммуналки может быть в Забайкальском крае — на 15%. Минимальное - в Хакасии — на 4%, Магаданской области и на Чукотке — на 4,9%. В остальных регионах тарифы вырастут на 9-10%. Больше всего подорожают водоснабжение и теплоснабжение — более 12%. Тариф на водоотведение поднимется в среднем на 11,76%, на вывоз мусора на 9,25%, на электроэнергию на 8,73%, капремонт станет дороже на 8,36%.

Некоторые регионы решили не поднимать плату за водоснабжение, водоотведение и вывоз мусора. По словам экспертов, тарифы следовало повышать и дальше — нынешней платы не хватает на обновление инженерных сетей. А чтобы это не ударило по карману россиян, одновременно нужно усиливать социальную поддержку тех, кто не может платить за жилищно-коммунальные услуги. Другой вариант — выделение значительных средств коммунальщикам из бюджета.

Как заявила директор ассоциации «Национальный Жилищный Конгресс» Татьяна Вепрецкая, повышения тарифов на коммунальные услуги не было полтора года. По ее словам, резкое повышение, в отличие от постепенного, существенно отражается на платежной дисциплине граждан. Кроме того, очередное повышение покрывает только инфляционные процессы закупки материалов, оборудования и индексацию заработной платы работников ресурсоснабжаюших организаций. Эксперт отметила, что сейчас кабмином РФ разрабатывается новая программа «Инфраструктура для жизни», направленная на ускоренную замену сетей и оборудования коммунальной инфраструктуры с участием государства и бизнеса.

Исполнительный директор НП «ЖКХ-Контроль» Сергей Сохранов указал, что в России 10 лет действует ограничение тарифов на оплату ЖКУ. Это с одной стороны страхует слабоплатежное население от существенного роста платы, с другой — не позволяет установить экономически обоснованные тарифы, из которых формируется, в том числе фонд заработной платы работников отраслевых предприятий и расходы на ремонт, и модернизацию коммунальных сетей и инфраструктуры. При этом далеко не все регионы готовы субсидировать сферу жилищно-коммунального хозяйства и компенсировать выпадающие доходы, необходимые ресурсоснабжающим организациям. В отрасли за счет такого сдерживания роста тарифов накопилось значительное недофинансирование. Сохранов считает, что во многих случаях требуется существенно большее увеличение тарифов, чем то, которое реально произойдет.

Также с июля отменяются банковские комиссии при внесении квартплаты для льготных категорий граждан. Это правило распространяется на многодетных родителей, пенсионеров, инвалидов, ветеранов боевых действий, а также членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий. При этом разрешено взимать комиссию, если квитанция оплачивается в почтовом отделении, а не в банке. Тем не менее, рекомендуется взять в банк паспорт и документ, подтверждающий льготу.

Директор ассоциации «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая считает, что остается много нерешенных вопросов о процедуре оплаты. Непонятно, можно ли будет внести квартплату без комиссии через платежный терминал и как в этом случае проверить льготника.