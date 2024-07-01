Названы самые высокооплачиваемые профессии в России

В России растет спрос на технологов и мерчендайзеров, им готовы платить от 500 тысяч рублей. О том, какие еще высокооплачиваемые предложения от российский работодателей есть в базе вакансий, рассказал сервис «Работа.ру».

В Москве ищут врача-стоматолога. За трехлетний опыт и умение общаться с пациентами готовы платить от 450 тысяч рублей в месяц. В обязанности специалиста входит осуществление приема пациентов, заполнение медицинской документации и соблюдение стандартов компании.

В Красноярске ищут арматурщика, зарплата – от 370 тысяч рублей. Специалистам предлагают вахтовый метод работы – 60/30, проживание, проезд, питание и спецодежду оплачивает работодатель.

В Санкт-Петербурге требуется разработчик (Developer Java) с зарплатой от 270 тысяч рублей. Работодатель предлагает премии по итогам года, ДМС и скидки на медицинские услуги родственникам, гибкий график и удаленку, обучение за счет компании, корпоративную пенсионную программу.

Российский рынок труда столкнулся с критическим дефицитом кадров

В Нерюнгри ищут машиниста экскаватора с зарплатой от 230 тысяч рублей, а в Павловском Посаде требуется инженер-программист 1С. Зарплата от 210 тысяч рублей. Кроме того, эксперту по недвижимости в Ростове-на-Дону готовы заплатить от 200 тысяч рублей, трактористу в Туле – 198 тысяч рублей, а кухонному рабочему в Петропавловске-Камчатском – 180 тысяч рублей, пишут «Известия».

Ранее стало известно, кем работают российские студенты. Востребованными профессиями стали проводники в поездах, вожатые в детских лагерях и медработники в больницах.