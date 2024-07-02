Экономист предсказал будущее рубля

Во второй половине июня рубль укреплялся, однако в июле тенденция поменяется в сторону ослабления, полагает кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев. Будущее национальной валюты он предсказал в беседе с «Лентой.ру».

Укрепление рубля в последнее время происходило под воздействием ряда факторов, отметил экономист. Во-первых, на фоне введения новых санкций экспортеры и инвесторы стремились избавиться от валюты, так как было непонятно, что будет с ней дальше происходить и как можно будет с ней работать. Во-вторых, наблюдалось определенное падение импорта. «Санкции существенно усложнили его прохождение. Это тоже приводило к определенному дисбалансу на рынке, связанному с тем, что спрос на валюту снизился, что опять-таки способствовало укреплению рубля», — пояснил Григорьев.

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В-третьих, один из крупнейших банков Китая Bank of China перестал принимать платежи в юанях от российских организаций, находящихся под санкциями, что тоже ударило по валютами, и по юаню в частности. Кроме того, оказал свое влияние налоговый период — когда экспортеры продают валюту для того, чтобы заплатить налоги, сообщил собеседник «Ленты.ру».

Эта совокупность факторов действовала на валютный рынок во второй половине июня и привела к тому укреплению рубля, которое мы наблюдали. Сейчас действие этих факторов постепенно начинает нивелироваться Владимир Григорьев экономист



«Во-первых, власти ослабили требования к экспортерам по продаже валютной выручки. Прежде всего, это связано с тем, что курс, который установился, бюджету невыгоден. Выгодно, чтобы рубль все-таки был послабее. Это раз. Второй момент — по мере того, как участники экспортно-импортных операций адаптируются к новым реалиям, начнет снова восстанавливаться экспортно-импортный баланс, то есть импорт начнет подрастать, и спрос на валюту начнет подрастать, и, я думаю, что рубль, конечно, постепенно будет слабеть», — поделился экономист.

С большой долей вероятности, в июле курс будет возвращаться в положение, в котором он находился в конце мая и начале июня — это плюс-минус 90 рублей за доллар, считает Григорьев.

Ранее схожий прогноз дал аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов. По его словам, в третьем квартале 2024 года официальный курс российской валюты к доллару может выйти в зону 90-92 рубля.