В 2024 году сразу две пенсии могут получить девять категорий россиян. Первая из них — родители военнослужащих, погибших во время военной службы или умерших от военной травмы уже после увольнения. Об этом сказал кандидат экономических наук, профессор кафедры рекламы университета «Синергия» Сергей Зайнуллин. Газета.Ru

По информации Зайнуллина, восемь категорий граждан, имеют право на двойную пенсию: вдовы военнослужащих, пострадавших от военной травмы, а также члены семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, космонавты, военные, работники летно-испытательного состава, федеральные госслужащие. ФедералПресс

Двойную пенсию (по старости и корпоративную) также могут получать граждане, чей работодатель делал дополнительные взносы в НПФ. Военнослужащие также могут рассчитывать на двойную выплату (по старости и военную), если после увольнения они устраиваются на гражданскую должность. Российская газета