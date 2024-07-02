Единовременную соцвыплату получат больше россиян

Сотрудники учреждений уголовно-исполнительной системы, противопожарной и таможенной службы, которые работают не меньше десяти лет, имеют право на единовременную социальную выплату. Такую помощь государство оказывает по определенным основаниям, самое важное, если у человека нет своего жилья. Правительство решило расширить возможности для получения материальной поддержки. Об этом говорится в законопроекте кабмина, который опубликован в электронной базе Госдумы. Кто может сейчас и у кого появится возможность претендовать на единовременную соцвыплату, разбиралась «Парламентская газета».

Гибкий подход

Помочь разобраться с квартирным вопросом еще большему числу сотрудников ФСИН, противопожарной службы и таможенникам призван законопроект кабмина. Его авторы предложили расширить список оснований, по которым можно претендовать на господдержку.

Как говорится в проекте закона, у служивых будет возможность рассчитывать на единовременную соцвыплату, если за время службы они не получали субсидию из бюджета для решения своего квартирного вопроса. Важно, что по новым правилам уже не будет препятствием оказанная раньше дополнительная поддержка для семей с детьми. То есть те сотрудники, которые получили маткапитал, выплаты на покупку жилья взамен утраченного в результате ЧС или являются нанимателями жилья по соцнайму, тоже смогут претендовать на госпомощь.

Кроме того, право на выплату сохраняется и для уволенных сотрудников по нескольким причинам. В частности, по состоянию здоровья на основании заключения военно-врачебной комиссии о невозможности исполнять служебные обязанности, в связи с болезнью или признанием сотрудника недееспособным по решению суда.

Это нужные изменения, сказал «Парламентской газете» председатель Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. «Как показывает практика, решенные для сотрудника социальные вопросы — это определенный магнит для трудоустройства. Ничего страшного, что семья получила маткапитал. Что теперь лишать возможности получить господдержку, если человек работает? Тут нужен социально ориентированный гибкий подход», — считает депутат.

Безвозмездно, то есть даром

Соцвыплата выдается безвозмездно один раз и предназначена для покупки или строительства жилья. То есть отдавать государству эти деньги не понадобится. Материальную помощь могут получить сотрудники, которые служили или служат в МВД, МЧС, ФСИН, Росгвардии, на таможне не менее десяти лет. Кроме этого, надо подтвердить еще одно из условий, подтверждающее, что у человека или у членов его семьи нет своего жилья. Например, отсутствие жилья в собственности и по договору социального найма. Соцвыплата полагается, и если жилье есть, но на одного члена семьи приходится менее 15 квадратных метров. Также основанием станет проживание в аварийном жилье, коммунальной квартире, общежитии.

Чтобы получить выплату, нужно написать заявление, собрать документы и встать на учет.

Понадобятся:

паспорта членов семьи и свидетельства о рождении детей, свидетельство о заключении или расторжении брака, СНИЛС, копии свидетельств о регистрации по месту пребывания сотрудника и совместно проживающих с ним членов его семьи, справки кадрового подразделения об общей продолжительности службы и о составе семьи сотрудника, выписки из домовых книг (копии домовых книг или поквартирных карточек), копии финансовых счетов с мест жительства сотрудника и членов его семьи за последние пять лет до подачи заявления.

Если документы подает пенсионер, уволенный со службы, ему надо будет дополнительно предоставить заверенные копии выписки из приказа об увольнении со службы и протокола о постановке на жилищный учет во время прохождения службы, а также справку о том, что пенсионер состоит на жилищном учете.

Рассмотреть заявление и документы должны максимум за три месяца. После этого примут решение о постановке на учет для выделения соцвыплаты, сотрудник получит на руки уведомление о постановке на учет. Далее он подает заявление с реквизитами счета. Потратить деньги можно только на приобретение или строительство жилья.