Совфед одобрил закон об индексации пенсий работающим пенсионерам

Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон о возобновлении приостановленной с 2016 года индексации пенсий работающим пенсионерам.

Изменения вносятся в закон "О страховых пенсиях". Поправками уточняется, что работающие пенсионеры получают страховую пенсию и выплату к ней в размере, установленном на 31 декабря 2024 года, без учета недополученных средств. Действующие до этого нормы предполагали приостановку индексации пенсий работающим пенсионерам с 2016 года. Как ранее пояснял ТАСС замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев, выплаты работающим пенсионерам будут рассчитываться исходя из потенциального размера пенсии, которую человек получал бы с учетом всех индексаций с 2016 года. Он добавил, что индексацию за период с 2016 по 2024 годы включат в пенсию работающих пенсионеров после завершения ими трудовой деятельности.

Как отмечал ранее на заседании Государственной думы глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, в случае повторного возобновления трудовой деятельности в 2025 году размер пенсии не будет "откатываться" на уровень 2016 года.

"Никакого снижения размера пенсий в случае увольнения пенсионера не может быть. В случае увольнения произойдет индексация, и в случае [повторного] трудоустройства, соответственно, пенсия будет выплачиваться в том размере, в котором она была уже после индексации. Поэтому никакого варианта снижения быть не может", - говорил Нилов.



Как уточнял Исаев, если пенсионер с 2016 года, например, получает пенсию в размере 20 тыс. рублей, а в 2025 году после увольнения с работы с учетом предыдущих индексаций размер его пенсии составил около 30 тыс. рублей, то после повторного выхода на работу размер его пенсии останется на уровне 30 тыс. рублей.