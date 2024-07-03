На Украине сообщили о критической ситуации с пенсионными выплатами

Ситуация с пенсионным обеспечением на Украине критическая, заявила министр социальной политики страны Оксана Жолнович на конференции по Европейской социальной хартии в Вильнюсе.

"Сегодня у нас критическая ситуация с пенсионным обеспечением, ведь 9,5 миллиона человек платят единый социальный взнос, а 11 миллионов пенсионеров пенсию получают, - приводит слова министра агентство УНН. - Это очень неблагоприятное соотношение для того, чтобы усиливать защиту в солидарной пенсионной системе для наших граждан".



По ее словам, власти готовят реформы в этой сфере и хотят создать накопительную пенсионную систему.

Кроме того, заявила Жолнович, будет пересматриваться и подход к социальным выплатам. "Мы взяли на себя чрезмерное количество социальных обязательств по социальным выплатам, которые не всегда могут быть подтверждены финансовым ресурсом", - сказала она. В связи с этим Минсоцполитики подготовило законопроект о базовой социальной помощи, которая заменит отдельные выплаты по разным основаниям.