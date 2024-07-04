Установлены требования к вкладам, по которым будут налоговые льготы

Минфин России обозначил требования к вкладам, по которым с 2025 года начнут действовать льготы по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ), пишет РБК со ссылкой на документ, одобренный комиссией по законопроектной деятельности. В проекте поправок в Налоговый кодекс сказано, что срок действия депозита по банковскому договору должен превышать 15 месяцев. Выплата процентов будет производиться в конце срока действия.

В марте этого года для устранения налоговой несправедливости было предложено изменить порядок расчета НДФЛ на процентный доход по длинным вкладам. Власти хотели разрешить таким вкладчикам сохранять «несгораемую», не облагаемую налогом сумму, которая выпадает на один из годов до окончания действия вклада.

Правительство РФ внесло в Госдуму поправки к проекту закона о модернизации налоговой системы, заявлял глава Минфина Антон Силуанов. Кабмин учел в поправках к налоговым новациям предложения бизнеса и депутатов. Кроме того, в поправках говорится о расширении преференций для отраслей IT и электроники. Также уточнятся порядок уплаты НДС для предпринимателей на «упрощенке».

Ранее сообщалось, что курортный сбор предлагается преобразовать в туристический налог. Это следует из проекта поправок к законопроекту о совершенствовании налоговой системы, который правительство РФ внесло в Госдуму. Его планируют сделать местным, поэтому муниципалитеты смогут самостоятельно решать вопрос о его введении и определять размеры ставок.