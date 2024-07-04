Спрос на работников нефтегазовой отрасли в РФ значительно вырос

По данным аналитиков "Авито Работа" стало известно, что спрос российских работодателей на сотрудников нефтегазовой отрасли в первом полугодии по сравнению с прошлым годом вырос на треть. Об этом сообщает РИА Новости. Авторы исследования утверждают, что за первые шесть месяцев 2024 года спрос на сотрудников вырос на 33%.

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Средние предлагаемые зарплаты по стране сотрудникам нефтегазовой отрасли увеличились на 15% (53 963 рубля). Чаще всего работодатели ищут сотрудников на позицию крановщика. На них спрос вырос более чем в три раза (+204%) по сравнению с прошлым годом.

Самыми высокооплачиваемыми специалистами отрасли стали бурильщики. Их средняя предлагаемая зарплата составляет 134 819 рублей в месяц (+39%). До этого стало известно, что в июле 2024 года российские работодатели опубликовали более 190 тыс. вакансий с зарплатной вилкой от 500 тыс. руб. В список вакансий с зарплатой от 500 тыс. руб. на руки вошли директор по продажам, главный бухгалтер, коммерческий директор, директор конструкторского бюро, замруководителя пивоваренного завода и горный мастер.