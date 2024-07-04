Анонсировано повышение страхового лимита по вкладам и счетам россиян

Глава Банка России Эльвира Набиуллина анонсировала повышение страхового лимита по банковским вкладам и счетам.

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Сейчас он ограничен 1,4 млн рублей, кроме эскроу-счетов, где страховое покрытие достигает 10 млн рублей. Однако эта мера коснется не всех разновидностей депозитов, предупредила она.

"Эта мера обсуждается, но не для всех вкладов, а только для долгосрочных вкладов типа безотзывных сертификатов.



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Повышение лимита мы обсуждаем в зависимости от срока и вида до 2,8 млн рублей. Пассивы у банков очень краткосрочные, поэтому нужно создать стимулы для граждан, чтобы эти пассивы удлинять", - заявила глава ЦБ, отвечая на вопрос корреспондента "Российской газеты".



В Банке России также обсуждается удвоение лимита страхового возмещения по эскроу-счетам с 10 до 20 млн рублей, добавила Эльвира Набиуллина. "Там лимит нужно повышать с учетом резкого роста цен на недвижимость", - пояснила она.