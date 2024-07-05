«Известия»: мошенники начали использовать новую валюту Telegram Stars
Мошенники активно используют новую валюту Telegram Stars для кражи ценных данных. Об этом пишут «Известия».
По данным газеты, злоумышленники начали распространять объявления о продаже «звёзд» в обход площадок App Store и Google Play, обещая выгодные условия.
Мошенники добрались до самозанятых
Основной целью киберпреступников, как отмечается, стали личные данные пользователей, включая доступ к криптокошельку Telegram Wallet.
В июне стало известно, что Telegram запустил внутреннюю валюту для оплаты цифровых услуг.