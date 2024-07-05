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«Известия»: мошенники начали использовать новую валюту Telegram Stars

Мошенники активно используют новую валюту Telegram Stars для кражи ценных данных. Об этом пишут «Известия».

Мошенники начали использовать новую валюту
© РИА Новости / Кирилл Каллиников

По данным газеты, злоумышленники начали распространять объявления о продаже «звёзд» в обход площадок App Store и Google Play, обещая выгодные условия.

Мошенники добрались до самозанятых

Основной целью киберпреступников, как отмечается, стали личные данные пользователей, включая доступ к криптокошельку Telegram Wallet.

В июне стало известно, что Telegram запустил внутреннюю валюту для оплаты цифровых услуг.

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