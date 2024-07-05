Юрист Болдинова: за неуплату НДФЛ до 15 июля возможна уголовная ответственность. Но это касается только тех, кто задолжает налоговой от 2,7 млн рублей. Если долг поменьше, то есть риск заработать штраф в размере 20% от суммы налога.

Также налоговая может принудительно взыскать долг. Подробнее о последствиях неуплаты налога с доходов, полученных в 2023 году, «Секрету фирмы» рассказала юрист.

Пени

Пени — это штраф за каждый день просрочки. Их размер зависит от того, сколько дней вы не платили и какая у вас сумма задолженности.

С 2024 года правила расчёта пеней стали строже, напомнила юрист. Теперь они будут считаться от так называемого отрицательного сальдо на вашем едином налоговом счёте (ЕНС). Если на этом счёте есть какая-то задолженность, пени начислят на сумму долга.

Но если вы просрочите уплату более чем на месяц, то пени вырастут вдвое — до 1/150 от ставки (или до 0,1% от суммы налога). Первые 30 дней просрочки пени будут небольшими — 1/300 от ключевой ставки ЦБ за каждый день. С учётом ставки 16% — это 0,05% от суммы налога за каждый день просрочки.

Привлечение к налоговой ответственности

Екатерина Болдинова, партнёр и руководитель налоговой практики Five Stones Consulting

«Если после 15 июля сальдо ЕНС налогоплательщика будет отрицательным, то налогоплательщика могут привлечь к ответственности по статье Налогового кодекса за неуплату налога. Штраф составляет 20% от суммы налога к уплате. Он может быть и 40%, если налоговый орган установит умысел на неуплату налога, но с физическими лицами такое случается крайне редко».



Но есть и хорошая новость: если на вашем едином налоговом счёте (ЕНС) были деньги в день, когда нужно было заплатить налог, и их хватало на уплату, но по какой-то причине их не списали, то потом штрафа не будет.

Даже если денег на счёте было меньше, чем нужно заплатить, штраф будет только на ту сумму, которой не хватило, уточнила юрист.

Принудительное взыскание долга

Сейчас принудительно взыскать долг с физлица налоговая может исключительно через суд. Перед тем как обратиться в суд, налоговые органы обязаны направить должнику требование о выплате долга.

«Если требование будет проигнорировано, налоговая может начать взыскание за счёт денежных средств налогоплательщика на счетах в банках», — пояснила Болдинова.



Кстати, в июне Минфин предложил сделать так, чтобы налоговая могла взыскивать долги с физлиц в обход суда.

Уголовная ответственность

Если налогоплательщик должен бюджету более 2,7 млн рублей, на него могут завести уголовное дело об уклонении от уплаты налогов.

Екатерина Болдинова, юрист

«При неуплате суммы от 2,7 млн до 13,5 млн рублей уголовная ответственность наступает по п. 1 ст. 198 УК РФ — это штраф в размере от 100 000 до 300 000 рублей или в размере дохода осуждённого. Возможно даже лишение свободы на срок до 1 года».



Если долг будет ещё больше, то должника могут лишить свободы на срок до 3 лет.

Ранее стало известно, что в России доработали масштабный законопроект о налоговой системе. Одна из поправок — увеличение налогового вычета за сдачу нормативов ГТО до 18 000 рублей.