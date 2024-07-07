Россиянам назвали самые выгодные вклады

Вклады — один из наиболее популярных и доступных способов сохранения и приумножения сбережений, процентные ставки по ним связаны с ключевой ставкой ЦБ. Обо всех ключевых аспектах рассказала финансовый консультант и главный эксперт Академии личных финансов Татьяна Волкова, передает «Газета.Ru».

«Вклады с процентными ставками от 15% до 17% можно счи

тать выгодными. Некоторые банки предлагают и более высокие ставки — до 18% и даже 19%, но здесь важно учитывать условия, при которых такие ставки доступны. Например, ставка 19% может быть доступна только при размещении суммы от одного миллиона рублей на определенный срок. Поэтому при выборе вклада необходимо ориентироваться не только на проценты, но и на требования к минимальной сумме вклада», — предупредила финконсультант.

Также большую роль играет выбор сроков размещения вкладов, сейчас существуют краткосрочные предложения — на три месяца под 15–17%. Но если увеличить срок до шести месяцев, ставку можно поднять до 18–18,8%.

«Рассматривая срок в девять месяцев, мы видим снижение процентных ставок, что указывает на то, что сейчас наиболее выгодно размещать средства на короткие сроки», — отметила Волкова.



Кроме того, отдельные банки предлагают акционные ставки, они могут быть существенно выше стандартных, встречаются предложения под 22%. Но, по словам финансового консультанта, зачастую такие ставки являются просто маркетинговым ходом для привлечения клиентов и предполагают выполнение множества условий.

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Важно брать в расчет еще и эффективную ставку, она показывает реальную доходность вклада с учетом всех условий, таких как капитализация процентов. «Эффективная ставка отражает, под какой процент фактически работали ваши деньги. Например, если номинальная ставка составляет 18%, а в условиях вклада предусмотрена ежемесячная капитализация, то реальная доходность может быть выше — например, 18,64%», — добавила эксперт.

Капитализация процентов — процесс начисления процентов на первоначальную сумму вклада и на уже начисленные проценты.

«Рассмотрим пример. Вы вложили 100 тыс. рублей. Через месяц сумма вклада с начисленными процентами становится больше. Во второй месяц проценты начисляются уже на увеличенную сумму. Таким образом, капитализация процентов позволяет получить больший доход по вкладу. Вклады с капитализацией процентов являются наиболее выгодными, а если вклад еще и предусматривает пополнение, выгода возрастает. Например, при ежемесячном пополнении вклада на 5 тыс. рублей, первоначальные 100 тыс. рублей через полгода могут превратиться в 109,4 тыс. рублей. При этом, если вы ежемесячно пополняете вклад, итоговая сумма может быть еще выше — 135,2 тыс. рублей. Единственный минус при таких инвестициях — отсутствие возможности забрать свои деньги раньше срока», — рассказала Волкова.



Россияне могут присмотреться к еще одному инструменту — пролонгации вклада, то есть к продлению договора на новый срок на прежних условия. Но сейчас, когда ставка высокая, финансовые организации редко предлагают автоматическую пролонгацию.

«Основной риск при выборе вклада с высокой ставкой — вероятность встретить невыгодные условия при досрочном снятии денег. Забрать средства раньше срока зачастую невозможно без потери процентов. Поэтому важно выбирать сроки, которые соответствуют вашим финансовым планам», — заявила эксперт. По ее словам, при выборе конкретного предложения, чтобы суметь максимально эффективно управлять своими средствами и заставить деньги «работать», нужно учитывать ключевую ставку, срок размещения, возможность капитализации и пополнения вклада.



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