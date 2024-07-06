Назван способ законно увеличить размер пенсии

В России пенсии, после достижения необходимого возраста, выплачиваются на основе заявления в Соцфонд, а не автоматически, напомнила эксперт РАНХиГС Марина Солодовникова. Размер пенсии, добавила она, можно увеличить, если в течение нескольких лет не обращаться за ней, пишет «Прайм».

Специалист пояснила, что в законе о страховых пенсиях предусмотрены повышающие коэффициенты.

«Они будут применяться в том случае, если у человека наступило право на получение пенсии, но гражданин России не обращается за ней», — отметила Солодовникова.



По ее данным, если не обращаться за пенсией 12 месяцев, размер выплат вырастет на 6%, если не подавать заявление пять лет — на 45%, в течение 10 лет — вдвое. Она добавила, что на практике такой возможностью пользуются единицы.

Ранее эксперт по инвестициям на фондовом рынке Дмитрий Кокорев предупредил, что предпенсионерам, с тем, чтобы сберечь накопленные средства, следует вкладывать деньги в «максимально безопасные инструменты: в основном в облигации, небольшую долю – в акции».