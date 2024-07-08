Минимальные зарплаты учителей призвали установить вдвое выше МРОТ

Нижний порог зарплаты учителей в России необходимо поднять до двух минимальных размеров оплаты труда (МРОТ). С таким предложением выступил член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Айрат Гибатдинов, его слова приводит РИА Новости.

В разных школах и регионах труд педагога оценивается по-разному. Так, в 2023 году средняя зарплата педагога в Ульяновской области составила 36,9 тысячи рублей, а в Москве она была почти втрое выше — 111,7 тысячи рублей. Ситуации, когда учителя получают зарплаты ниже минимальной, недопустимы, отметил сенатор. По его словам, все виды выплат должны быть понятными и прозрачными и приведенными к единому стандарту, установленному на уровне правительства.

«Необходимо отметить, что работа по внедрению единых подходов к системам оплаты труда педагогических работников не завершена. Контрольным управлением президента Российской Федерации срок исполнения поручения [президента по совершенствованию системы оплаты труда педагогов] продлен», — пояснила замминистра образования Татьяна Васильева.



По данным правительства, в первом полугодии 2023-го среднемесячная зарплата педагогов, учителей и научных работников в России увеличилась вплоть до 13 процентов. Доход научных сотрудников стал больше на 9 процентов в годовом выражении. При этом с 2013 года эти показатели выросли в 2,8 и 3,2 раза соответственно. Зарплаты педагогов изменились с 40 428 до 111 421 рубля, а научных сотрудников — с 41 623 до 134 391 рубля.

Опрос Superjob показал, что достойная зарплата школьного учителя в России составляет 95 тысяч рублей. Так на соответствующий вопрос во всех округах страны ответили 1,6 тысячи работающих россиян старше 18 лет. При этом указанная сумма оказалась на 10 тысяч рублей выше у мужчин, нежели у женщин, а также у тех, кто старше 35 лет.