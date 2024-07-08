Путин предложил использовать остаток маткапитала для сбора детей в школу

Президент России Владимир Путин предложил разрешить использовать оставшуюся часть материнского капитала на сбор детей в школу. Как сообщает ТАСС, об этом он сказал во время общения с победителями конкурса «Это у нас семейное».

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Путин отметил, что проблема с использованием остатка маткапитала известна властям, и сейчас она обсуждается с кабмином. После расходования основной суммы выплаты остается небольшое количество денег, с которыми «вроде как и сделать уже ничего нельзя», сказал президент.

«Мы это обсуждали с Татьяной Алексеевной (зампредом правительства РФ Голиковой – прим. ред.), нужно разрешить людям использовать оставшиеся деньги», - сказал Путин.



По его словам, средства можно было бы выплачивать россиянам для сбора детей в школу. В первое время эта сумма составит 10 тысяч рублей, однако в будущем правительство может сделать «и другие шаги», подчеркнул президент.