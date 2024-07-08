Путин подписал закон об индексации для работающих пенсионеров

Президент РФ Владимир Путин подписал законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам. С 2025 года повышение пенсий по инфляции для тружеников на пенсии восстанавливается - причем индексация для всех пенсионеров пойдет на одинаковых основаниях. Новшеством станет, что повышение пенсий будет происходить дважды за год, а конкретно для работающей категории будет еще и третий раз.

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Первая индексация будет проводиться с 1 февраля по уровню инфляции. С 1 апреля будет индексироваться страховая часть пенсии по уровню доходов Социального фонда. Кроме того, работающим пенсионерам в отличие от неработающих пенсия будет повышаться еще и с 1 августа. Дело в том, что у них продолжают копиться пенсионные баллы - с этим и связан перерасчет.

"При определении размера индексации по уровню инфляции с 1 февраля в расчет будет браться не пенсия без индексации, которую получает работающий пенсионер, а максимальный ее размер", - уточнил замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.



То есть, рассчитывая прибавку, власти будут исходить из того размера пенсии, который бы был, если бы индексация не приостановилась в период с 2016 по 2024 годы.

Вице-премьер Татьяна Голикова при рассмотрении этого проекта сообщала, что минимальное увеличение пенсий после индексации должно составить 1300 рублей. Решение затронет 7,87 миллиона человек.

При этом недополученные работающим пенсионером за 8 лет (с 2016 по 2024 годы) средства не пропадут, а будут восстановлены, когда пенсионер перестанет работать. Сумма, "накапавшая" за период приостановки индексации будет возвращена гражданину после прекращения трудовой деятельности. Это не новинка - правила уже действуют.

Глава профильного Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов со своей стороны уточнил, что в случае повторного возобновления трудовой деятельности в 2025 году размер пенсии не будет "откатываться" на уровень 2016 года.

"Никакого снижения размера пенсий в случае увольнения пенсионера не может быть", - подчеркнул он.



То есть это будет работать так: пенсионер уволился, его пенсию повысили. И если он устроился работать вновь, то "пенсия будет выплачиваться в том размере, в котором она была уже после индексации".

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что оно позволит вернуть в экономику опытные кадры и повысит производительность труда. Он назвал важный документ "законом Путина" - ведь это непростое решение принадлежало именно главе государства, который и дал поручение о подготовке инициативы единороссам.

Напомним, что индексация пенсий работающим гражданам была приостановлена в 2016 году из-за нехватки средств в Пенсионном фонде. Нынешняя пенсионная система сбалансирована, и появились средства для возобновления повышения пенсий для данной категории. Это объяснял российский лидер, принимая решение о возвращении повышения пенсий труженикам.

По оценке председателя Совфеда Валентины Матвиенко, Владимир Путин пошел на решительный шаг.

"Это вопрос социальной справедливости, - подчеркивала спикер. - Пенсионеры, которые работают, тоже должны получать индексацию пенсии, и такая возможность сегодня появилась".



Матвиенко назвала этот закон "долгожданным для людей нашего старшего поколения, которые, несмотря на возраст, продолжают трудиться, вносить вклад в развитие страны, в бюджетную сферу".