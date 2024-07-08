Путин подписал закон об индексации для работающих пенсионеров

Президент России Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий работающим пенсионерам с 2025 года. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. Газета.Ru

Согласно закону, с 1 января 2025 года работающие пенсионеры будут получать страховую пенсию и выплату к ней в размере, установленном на 31 декабря 2024 года, без учета недополученных средств. Действующие до этого нормы предполагали приостановку индексации пенсий с 2016 года. ТАСС

Вице-премьер Татьяна Голикова при рассмотрении этого проекта сообщала, что минимальное увеличение пенсий после индексации должно составить 1300 рублей. Решение затронет 7,87 миллиона человек. Российская газета